Honderdduizenden op de been tijdens The Life I Live

DEN HAAG - Zo'n 200.000 bezoekers zijn woensdagavond afgekomen op het jaarlijke festival The Life I Live. Dat meldt de organisatie. Door de hele binnenstad van Den Haag traden bands op als Pat Smith & Friends, Fresku & Mocromaniac en Indian Askin op. 'Het is een hele goede editie en het smaakt naar meer', zei organisator Arthur Pronk na afloop.

Door de grote drukte is de Grote Markt wel enige tijd afgesloten geweest. 'Maar dat is ieder jaar wel het geval', aldus een goed gestemde Pronk.Anders dan voorgaande jaren gaat het festival ook op Koningsdag door. Donderdag is er opnieuw veel live-muziek door de gehele binnenstad. 'En daar kijken we nu al naar uit. De stad is dan ook weer schoon en piekfijn', zo besluit de organisator.Een woordvoerder van de politie laat weten dat er geen grote incidenten zijn geweest in de Haagse binnenstad. Wel vonden er wat kleine opstootjes plaats, maar volgens de politie heerste er een goede sfeer en was het gezellig druk. 'Er zijn zes aanhoudingen verricht, maar dat is niet anders dan op een gemiddelde feestnacht in het weekend', aldus de politie.