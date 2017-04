Eindelijk parkeren in gloednieuwe parkeergarage Garenmarkt Leiden

LEIDEN - De bouw duurde twee jaar en kostte ongeveer 100 miljoen euro, maar vandaag is het zover: er kan worden geparkeerd onder de Garenmarkt en Lammermarkt in Leiden.

De diepste parkeergarage van Nederland (liefst 22 meter diep) biedt plaats aan ruim 500 auto's. Afgelopen weekeinde konden de eerste belangstellenden al een kijkje nemen in het ondergrondse bouwwerk. Een paar dagen eerder werd de opening van de garage verricht, met onder meer een voorstelling van stadsgezelschap PS Theater.Eind 2014 gaf wethouder Paul Laudy het startsein voor de bouw van de garage. De eerste schep ging in januari 2015 de grond in. Ruim een jaar later werd het diepste punt van de parkeergarage bereikt. Voor het interieur werd een Leidse kunstenaar ingeschakeld: Tom van der Heiden maakte in de garage twaalf wandschilderingen.Ondanks dat de garage net geopend is, heeft de gemeente Leiden er al wel een onderscheiding voor gekregen. Tijdens de opening werd deoverhandigd, een kwaliteitslabel dat de garage verdiende op het gebied van veiligheid, kwaliteit en klantvriendelijkheid.Ook de Lammermarkt ondergaat een facelift: na Koningsdag begint de aanleg van een groen evenementenplein aan de voet van Molen de Valk, bovenop het dak van de parkeergarage.