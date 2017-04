SFEERBLOG: Koningsdag in de regio

Foto: ANP Foto: Renate Sonnveld Foto: Renate Sonneveld Foto: Renate Sonneveld

REGIO - Hiep hiep hoera! Koning Willem-Alexander is vandaag 50 jaar geworden. En dat betekent natuurlijk groot feest in onze regio. Omroep West is er uiteraard bij.