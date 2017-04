Paul Vervaeck wil door met ZZ Leiden: ‘Mijn werk hier is nog niet af’

LEIDEN - Paul Vervaeck ook volgend seizoen coach bij ZZ Leiden? Als het aan hemzelf ligt wel. De Belg volgde afgelopen jaar zijn landgenoot Eddy Casteels op en wil zijn aflopende contract bij de Leidse basketbalvereniging graag verlengen. ‘Mijn werk hier is nog niet af’, is hij van mening.

‘We moeten meer stabiliteit in de ploeg zien te krijgen. Dit jaar hebben we te veel ups en downs gehad’, noemt hij een verbeterpuntje. ZZ Leiden heeft namelijk niet het beste seizoen achter de rug. De resultaten waren wisselvallig en er was vooral aan het begin van het seizoen veel blessureleed.In België is Vervaeck al jarenlang coach van de nationale ploeg onder 20 jaar. Hij heeft veel met jeugd gewerkt, heeft er veel begeleid en dat er ook jonge spelers in Leiden rondlopen, doet de coach goed. ’Dat is gewoon heel belangrijk voor de toekomst. We hebben nu twee jonge gasten lopen die hun job op het veld goed doen. Ik houd daarvan, dat is een beetje mijn detail.’Redenen om te vertrekken ziet Vervaeck dus niet. De coach ziet nog genoeg uitdagingen in de ploeg en heeft het daarnaast ook heel erg naar zijn zin in ‘La, la, la, Leiden’. ‘Om eerlijk te zijn ben ik hier heel graag. Ik vind Leiden een zeer warme, professionele vereniging en het heeft een geweldig publiek. Ik ben nog geen enkele keer met tegenzin hier naartoe gekomen om te coachen of training te geven.’Met ZZ Leiden staat Vervaeck nu in de play-offs van de halve finale. Woensdag zag de Belg zijn ploeg een 1-0 voorsprong verspelen tegen Landstede. Zondag staat de derde game in de best-of-7-serie op het programma.