Beschonken meisjes gewond bij fietsongeluk langs N209 in Hazerswoude

(Foto: AS Media)

HAZERSWOUDE-RIJNDIJK - Twee fietssters zijn woensdagavond langs de N209 in Hazerswoude van de weg geraakt. Daarbij is één van hen gewond geraakt en met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was er alcohol in het spel.

De meisjes van ongeveer 14 jaar fietsten kort na 23.00 uur langs de Gemeneweg (N209) in Hazerswoude-Rijndijk. Door onbekende oorzaak raakten ze van het fietspad af. De twee vrouwen zijn met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Een van hen was er slecht aan toe.



