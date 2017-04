Hans zoekt nieuwe singles voor zijn jukebox

Foto: ANP

DEN HAAG - De singles van Hans Reijers uit Delft zijn inmiddels grijs gedraaid. Daarom is hij op zoek naar nieuwe singles. Kun jij hem helpen?

Hans Reijers is gek op muziek en heeft na lang sparen een echte Amerikaanse jukebox van Wurlitzer gekocht. Er kunnen 50 singles in en die heeft hij inmiddels zo vaak afgespeeld dat het nu tijd wordt voor iets anders. Zo heeft hij Elvis Presley en Boney M in zijn jukebox staan.



Het maakt Hans niet uit wat voor genre er binnenkomt. 'Alles is welkom, als er maar iets anders kan klinken dan mijn vaste singles in de woonkamer' zegt Hans.



Kun jij Hans helpen en heb je nog een stel singletjes thuis liggen en doe je er toch niks meer mee? Laat het ons weten via superdebby@omroepwest.nl!



Door: Redactie SuperDebby Correctie melden