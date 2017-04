Koningspaar en prinsesjes stappen in Den Haag op trein naar Tilburg

DEN HAAG - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn samen met hun dochters Amalia, Alexia en Ariane vanaf Den Haag Hollands Spoor per trein vertrokken naar Tilburg. De Rijksvoorlichtingsdienst plaatste een foto van het vertrek op Instagram.

De RVD lanceerde met de foto het Instagramaccount Koninklijk Huis. Via Instagram worden geregeld foto’s en video’s geplaatst over de activiteiten van koning Willem-Alexander en koningin Máxima in en voor Nederland.Ook worden historische foto’s uit het Koninklijk Huisarchief en achtergrondverhalen op de pagina gezet. Het account wordt bijgehouden door de RVD. Het Koninklijk Huis is al actief op Facebook Twitter en YouTube