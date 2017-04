Gewonde na zware botsing op N11

ALPHEN AAN DEN RIJN - Op de N11 tussen de Leidse Schouw en de Goudse Schouw in Alphen aan den Rijn is donderdag een automobilist lichtgewond geraakt. Dat meldt mediapartner Studio Alphen.

Het slachtoffer wilde een baan opschuiven, maar kwam in botsing met een ander voertuig. Vervolgens sloeg het slachtoffer over de kop en belandde in het gras. Brandweerlieden hebben het slachtoffer uit de auto bevrijd.Allebei de auto's hebben zware schade. Op de N11 is in de richting Bodegraven één rijstrook afgesloten.