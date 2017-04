Dubbele moord Zoetermeer: opgepakte man verdacht van brandstichting in vluchtauto

ZOETERMEER - De politie onderzoekt of de verdachte die in Rotterdam werd aangehouden iets te maken heeft met de dodelijke schietpartij dinsdagochtend in Zoetermeer. De man is aangehouden voor brandstichting in de vluchtauto, die werd gebruikt door de daders die René van Doorn en zijn zoon doodschoten.

Er was volgens de politie sprake van rookontwikkeling in de Opel Corsa, die na de moord werd gebruikt. Op grond van de beschuldigingen zit de verdachte momenteel in beperking en mag hij alleen contact hebben met zijn advocaat.De verdachte werd opgepakt vanwege de moord op René van Doorn en zijn zoon René , die dinsdagochtend in de Edisonstraat in Zoetermeer onder vuur werden genomen. Ze overleden korte tijd later. De daders gingen er na de moord vandoor in een BMW, die uitgebrand werd teruggevonden op de Borneo in Zoetermeer. Om de hoek hebben ze de Opel Corsa gecarjackt: de eigenaresse moest onder bedreiging haar auto afstaan. In die auto reden de verdachten later in Rotterdam, en daar zou de verdachte het voertuig later in brand gestoken hebben.De verdachte is dinsdag rond 16.30 uur in de buurt van de Opel in Rotterdam aangehouden op basis van getuigenverklaringen. Vrijdag wordt de man voorgeleid aan de rechter-commissaris.