Vermist Amerikaans meisje probeerde eerder al te vluchten naar Den Haag

DEN HAAG - Het 16-jarig Amerikaans meisje dat vermoedelijk in Den Haag verblijft heeft eerder dit jaar geprobeerd te vertrekken naar Nederland maar werd toen op het vliegveld tegengehouden. Dat zegt Sabrina Lee, de moeder van het vermiste meisje, tegen Omroep West.

De 16-jarige Margaret Lee heeft vermoedelijk contact gehad met iemand via Facebook die uit Den Haag komt. Daarom is de moeder van Maggie, zoals het meisje ook genoemd wordt, afgelopen weekend naar Den Haag gekomen. Ze hoopt haar dochter te vinden in de stad. 'Ik loop overal rond in de stad met flyers in de hoop dat mensen haar herkennen. Continue kijk ik mensen aan in de hoop mijn dochter te vinden', zegt Sabrina. Maggie vertrok begin april uit huis . Ze heeft haar paspoort meegenomen en is zonder iets anders mee te nemen vertrokken. 'Ik was op mijn werk, toen ik door een van mijn kinderen werd gebeld dat ze Maggie niet konden vinden. De voordeur was open en ze was niet op haar kamer. Toen wist ik dat ze was vetrokken. We hebben direct de politie gebeld, maar het was al te laat.' Hoe het kan dat het 16-jarig meisje dit keer wel alleen kon vertrekken weet Sabrina niet. Ze denkt dat haar dochter maandenlang is ingepalmd door iemand die haar van alles heeft beloofd.Ergens begin februari probeerde Maggie ook al naar Den Haag te vertrekken. Op het vliegveld van Nashville is ze echter tegengehouden en zijn haar ouders ingelicht. 'Ze vertelde dat ze iemand had leren kennen en dat ze die persoon wilde ontmoeten. We waren in shock. Ik heb toen op haar en gezegd dat dit allemaal leugens zijn en manieren om jonge meisjes gekke dingen te laten doen. Ik dacht dat ik toen tot haar was doorgedrongen en had niet verwacht dat ze door zou zetten'.Er is vooralsnog weinig informatie over wie contact had met Maggie. Volgens de moeder was het iemand die vloeiend Koreaans sprak - Maggie is zelf half-Koreaans - en zou de politie een inval bij hem hebben gedaan, maar bleek het niet de juiste man te zijn. 'Waarschijnlijk werd het profiel van die jongen gebruikt, want hij bleek er niets mee te maken te hebben en bleek mijn dochter niet te kennen.'De moeder van Maggie is alleen in Den Haag, ze verblijft in een bed&breakfast. Haar gezin is achtergebleven in Tennessee; 'Ik heb nog twee andere kinderen die gewoon naar school moeten en mijn man moet voor ze zorgen en werken. Voorlopig blijf ik nog hier. Ik heb een enkeltje gekocht en hoop dat ik straks samen met Maggie terug kan naar huis.'Tot nu toe is er weinig informatie over Maggie. Volgens een politiewoordvoerder heeft ze nog geen contact opgenomen met familie of vrienden. 'We hopen dat we door middel van media aandacht meer informatie over Maggie krijgen'. De Nederlandse politie werkt in deze zaak samen met de FBI en met Interpol.