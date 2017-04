Camouflagegroen op Tilburgse Koningsdag komt uit Den Hoorn

Foto: Hoveniersbedrijf Van der Heijden Foto: Hoveniersbedrijf Van der Heijden

DEN HOORN - Grootschalige evenementen kunnen anno 2017 niet zonder grootschalige veiligheidsmaatregelen, onzichtbaar en zichtbaar, zoals vrachtwagens, zandzakken en betonblokken. Dat gold donderdag vanzelfsprekend ook voor de nationale viering van Koningsdag in Tilburg. Toch hadden de betonblokken dit keer een vriendelijker gezicht, dankzij hovenier Van der Heijden uit Den Hoorn.

Het bedrijf leverde voor het bezoek van de koninklijke familie aan de stad 26 groen geverfde betonblokken die gecamoufleerd zijn met geraniumpiramides. Ze wegen ruim 1000 kilo per stuk en zijn zo'n 2 meter hoog, maar het groen en de rode bloemen geeft ze een feestelijk uiterlijk.



'We verhuren al een tijdje geraniumpiramides aan gemeenten zoals Den Haag en Schiedam, als stadsverfraaiing of verkeersgeleiding', vertelt directeur Eelco van der Heijden. 'En toen kwamen we op het idee om dit te combineren met die betonblokken.'



Primeur in Tilburg



Want veiligheidsmaatregelen moeten bij voorkeur niet zichtbaar aanwezig zijn, vindt Van der Heijden. Dat kan ook een gevoel van onveiligheid opwekken. 'Dus zijn we gaan tekenen en berekenen met het gewicht enzo. En hebben we contact opgenomen met de gemeente Tilburg of dat misschien iets voor hun was, voor Koningsdag. En die waren wel enthousiast.'



Dus kreeg Tilburg de primeur met de eerste 26 exemplaren. De blokken blijven voorlopig even daar. Ze worden binnenkort ook tijdens de beroemde Tilburgse kermis ingezet als bloemrijk decor.



Experimenteren



Van der Heijden is benieuwd naar alle reacties. Waar nodig wil hij ook nog dingen aanpassen. En hij is al volop bezig met nieuwe ideeën en nieuwe plantensoorten.



Het hoveniersbedrijf werkt eigenlijk altijd met geraniums voor de piramides. 'Die zijn het grootste deel van het jaar leverbaar. Ze zijn stevig en ze kunnen goed tegen droogte. Maar je blijft wel beperkt tot de kleuren rood en roze. Daarom zijn we ook aan het experimenteren met andere planten.'