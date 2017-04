VIDEO: Regio viert Koningsdag met muziek, spelletjes en vrijmarkten

Foto: Richard Mulder

REGIO - Koning Willem-Alexander is donderdag vijftig jaar geworden en dat werd groots gevierd in het land. In onze regio was het natuurlijk ook één groot feest.





In Den Haag werden slimme trucs uitgehaald om de rommel te verkopen en werd er voor het eerst ook overdag genoten van The Life I Live.



Op Scheveningen en in Nootdorp vierde men de verjaardag van de koning met veel muziek. Ook in de omgeving van Leiden en Alphen aan den Rijn was de sfeer goed.



In Schipluiden waren ze heel blij met Koningsdag. Het feest kon vorig jaar vanwege het tekort aan vrijwilligers namelijk niet gevierd worden.











