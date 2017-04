Life I Live: een nieuwe traditie lijkt geboren

DEN HAAG - Het Haagse festival The Life I Live kijkt terug op een geslaagde editie. De organisatie schat dat woensdagavond en donderdag in totaal zo'n 300.000 mensen naar de Haagse binnenstad zijn gekomen.

Voor het eerst duurde het gratis toegankelijke evenement, de opvolger van 'Koninginnenach', twee dagen. 'Het is ons heel goed bevallen om op Koningsdag door te gaan', vertelde organisator Arthur Pronk. 'Een nieuwe traditie lijkt geboren. We gaan zeker in gesprek met de gemeente en sponsoren om volgend jaar weer een tweedaags festival te houden.'Het publiek zag op de diverse podia in het centrum een keur aan bekende en minder bekende artiesten optreden. Qua stijlen was er voor elk wat wils: van hiphop en soul tot dance, rock en singer-songwriters.Tegelijkertijd waren de winkels in de binnenstad open. 'En de zon brak zelfs door, dat was ook mooi. De toeloop is nog nooit zo groot geweest in de binnenstad', zei Pronk. 'Vroeger gebeurden er ook wel dingen met Koningsdag, maar was het toch altijd wat tammetjes omdat Den Haag uitsliep van de avond ervoor.'