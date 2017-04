Krakers in panden aan het Spui: 'Niet alleen maar kâhwe kak in de binnenstad!'

DEN HAAG - Krakers hebben hun intrek genomen in twee panden in de Haagse binnenstad. Het gaat om twee woonhuizen aan het Spui, vlakbij het stadhuis.

Met de actie willen ze niet alleen hun eigen precaire woonsituatie oplossen, maar ook 'de systematische problematiek omtrent woningnood en leegstand' zichtbaar maken. 'Opdat we geen Haagse binnenstad met alleen maar kâwhe kak willen! Tegen speculatieve winst en bouw van hotels voor rijke toeristen!', aldus de zes 'nieuwe' bewoners.Volgens de krakers staan de panden al jarenlang leeg en willen de eigenaren overgaan tot sloop, zodat er een hotel gebouwd kan worden. De nieuwe 'bewoners' vinden het onverteerbaar dat er nog steeds panden leegstaan terwijl 'de gemiddelde Hagenees jarenlang op een wachtlijst moet staan om in aanmerking te komen voor een betaalbare woonruimte'.De nieuwe bewoners zijn naar eigen zeggen allemaal mensen die in een lastige situatie zitten en blij zijn dat ze een dak boven hun hoofd hebben. Ze zeggen al contact te hebben gehad met de eigenaar en de politie.'De politie zegt dat het voorlopig iets is tussen ons en de eigenaar', aldus één van de krakers. 'We hebben water, geen elektriciteit. Maar als dat aangesloten wordt, willen we daar best voor betalen.'