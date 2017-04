Haagse politie vindt mishandelde man op straat

Foto Regio 15

DEN HAAG - Op de Van Voorschotenlaan in Den Haag heeft de politie in de nacht van donderdag op vrijdag een mishandelde man aangetroffen.

Volgens nieuwssite Regio15 zou het slachtoffer zijn meegesleurd, mishandeld en gestoken. De man is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.



Het is nog niet duidelijk of de politie de man per toeval zag liggen of na een tip. De politie doet grootschalig onderzoek op de Van Voorschotenlaan.