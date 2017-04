Politie vindt twee gewonde mannen op straat bij steekpartij Den Haag

Foto Regio 15

DEN HAAG - Op de Van Voorschotenlaan in Den Haag heeft de politie in de nacht van donderdag op vrijdag twee gewonden mannen aangetroffen. Een van hen is in het ziekenhuis opgenomen. De andere is aagehouden.

Bij de politie was een melding binnengekomen over een steekpartij. Op de Van Voorschotenlaan troffen politieagenten de twee gewonden aan.



Een van hen had snijwonden en moest naar het ziekenhuis. De andere gewonde, een 26-jarige man, werd aangehouden. Even later werd nog een 54-jarige man in zijn auto aangehouden. Getuigen hadden de auto na de steekpartij weg zien rijden.