Spoor van dode dieren in Oegstgeest

OEGSTGEEST - De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een lugubere vondst gedaan op de President Kennedylaan in Oegstgeest. In die straat lag een spoor van dode dieren. Ze waren afkomstig uit de vriezer van een dierenkliniek. Dat meldt de politie op Facebook.

Even voor drie uur vrijdagochtend kwam een melding binnen dat meerdere dode dieren op de weg zouden liggen. Toen agenten ter plaatse kwamen, vonden ze een dode haan, een kip en een hond.De dieren waren ingevroren om later gecremeerd te worden en kwamen uit een vriezer van een nabijgelegen dierenkliniek, volgens de politie . De agenten hebben de op straat gegooide dieren terug in de vriezer gelegd.Volgens de politie zijn er geen sproren van braak. 'Blijkbaar staat de vriezer op een plek die niet is afgesloten en kun je er makkelijk bij. We gaan wel even contact opnemen met de dierenkliniek natuurlijk.'‘Dit moet een kwajongensstreek zijn geweest’, zegt de assistente van Dierenkliniek Rijngeest. ‘We hebben hier al 35 jaar een vriezer bij een schuurtje staan, en dit is nog nooit gebeurd. Hoe haal je het in je hoofd.’De vriezer staat er om de dieren die overleden zijn in de kliniek tijdelijk te bewaren. ‘We vinden het echt heel vervelend, maar zoiets heb je niet in de hand.’