Jongeren Zoetermeer en Hillegom krijgen vaakst jeugdhulp

Foto: ANP

ZOETERMEER - Meer dan 15 procent van de jongeren in Zoetermeer en Hillegom krijgt jeugdhulp. Daarmee staan deze Zuid-Hollandse plaatsen in de top 4 van het Nederlandse gemiddelde van gemeenten waar de meeste jeugdhulp wordt verstrekt. Landelijk is dat ongeveer 11 procent. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek op uit onderzoek over het jaar 2016.

Jeugdhulp bestaat uit het begeleiden en behandelen van jeugdigen met psychische problemen, een verstandelijke beperking of opvoedproblemen. Over heel Nederland ging het om 367.000 gevallen. Dat was iets meer dan in 2015, toen het er ongeveer 343.000 waren. Dat komt neer op tien procent. Ruim een kwart van de jeugdhulpjongeren was in 2016 afkomstig uit een eenoudergezin.



Zoetermeer en Hillegom hebben dus de meeste jeugdhulpklantjes van ons land, samen met Roermond en Hoogezand-Sappemeer. In Schiermonnikoog, Staphorst, Edam-Volendam, Urk en Rozendaal is het aantal jeugdhulpgevallen van ons land het laagst: in deze plaatsen was het nog geen zes procent.