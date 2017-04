Mark Caljouw verrast op EK badminton en staat in kwartfinale

Badmintonner Mark Caljouw (foto: Orange Pictures)

RIJSWIJK - Mark Caljouw heeft donderdag bij de EK badminton in Kolding voor een verrassing gezorgd. De 22-jarige Rijswijker schakelde in de derde ronde de als zesde geplaatste Spanjaard Pablo Abian uit. Hij zegevierde in drie spannende games: 21-19 19-21 21-18.





In het gemengddubbel waren Ruben Jille en Iris Tabeling in de tweede ronde niet opgewassen tegen het Britse koppel Chris en Gabrielle Adcock. De nummers twee van de plaatsingslijst wonnen met 21-9 21-13.



De Nederlandse kampioen speelt in de kwartfinale waarschijnlijk tegen de Deen Viktor Axelsen, die als eerste is geplaatst. De titelfavoriet moet eerst echter nog afrekenen met de Rus Vladimir Malkov.

