Automobilist N11 valt in slaap, auto is goed kapot

Foto: John Nieumeijer, politie Alphen (via Twitter)

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een automobilist tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven had in de nacht van donderdag op vrijdag blijkbaar een engeltje op zijn schouder. Tijdens het rijden viel hij in slaap en raakte van de weg. Zijn auto is total loss, maar het slachtoffer zelf komt er met lichte verwondingen vanaf.









De automobilist had geluk dat het rustig was op de weg. Er waren dan ook geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken.





Teamchef Nieumeijer van de politie Alphen aan den Rijn schrijft op Twitter: 'vannacht aanrijding N11 Alphen. Flinke schade, maar gelukkig geen letsel. Bestuurder was niet onder invloed maar was in slaap gevallen.'De automobilist had geluk dat het rustig was op de weg. Er waren dan ook geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken.