App waarschuwt voortaan voor slecht zwemwater

Archiefbeeld

OEGSTGEEST - De kans dat iemand het met deze temperaturen in zijn hoofd haalt om te gaan zwemmen in open water is klein, maar desondanks is de eerste blauwalg van ons land alweer een feit. In de Klinkenbergerplas in Oegstgeest is al sinds begin april een negatief zwemadvies. Of je wel of niet veilig kunt zwemmen kun je voortaan makkelijk nakijken met behulp van een nieuwe app.

Het zwemseizoen begint pas op 1 mei, maar zwemwater kan nu al onveilig zijn. In een warme periode kan de kwaliteit van het zwemwater snel veranderen. De kans op blauwalg of botulisme neemt dan toe en dat kan leiden tot gezondheidsklachten bij zwemmers. Maar ook bij honden die het water inspringen.



De Nederlandse waterschappen en Rijkswaterstaat onderzoeken de waterkwaliteit permanent. Sinds deze week bestaat er een zwemwater-app. Hierop is informatie te vinden over 800 zwemlocaties in Nederland. Er is niet alleen te zien hoe het met de kwaliteit van het zwemwater is gesteld, maar er staat ook informatie op over parkeren, horeca in de buurt en bereikbaarheid.