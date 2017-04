13-jarige Brent rijdt eerste toeristische fietstour door centrum van Den Haag

DEN HAAG - De 13-jarige Brent Meelhuysen heeft vrijdagochtend onder het toeziend oog van burgemeester Krikke zijn eerste toeristische fietstour door het centrum van Den Haag gehouden. De jongen heeft zelf zijn bedrijfje The Hague Bike Tours opgericht.

'Ik sta hier met groot respect voor een 13-jarige ondernemer', zei burgemeester Krikke vlak voordat de fietstocht begon. Volgens Krikke kan zijn bedrijf het toerisme in de stad alleen maar ten goed komen. 'Hij gaat Den Haag op een heel andere manier laten zien dan anderen. We gaan je allemaal volgen', aldus Krikke.Brent vraagt 22,50 euro voor een drie uur durende tocht door Den Haag. De fietstocht komt langs alle highlights van Den Haag, maar ook langs kleine straatjes. Elke zaterdag geeft hij een tour in het Nederlands en op zondag in het Engels.