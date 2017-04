Goede doelen 'glazen huis' Naaldwijk ontvingen geen geld, politie doet onderzoek

NAALDWIJK - De politie stelt een onderzoek in naar de Naaldwijkse 'glazen huisactie' Record 4 Kidz. Volgens een woordvoerder van de politie is er vrijdag een aangifte binnengekomen. Over wat de politie gaat onderzoeken, wil een woordvoerder niets zeggen. Wel is duidelijk dat de goede doelen die gesteund zouden worden vooralsnog geen geld hebben ontvangen.

De actie Record 4 Kidz werd tussen 14 en 17 december gehouden op het Wilhelminaplein in Naaldwijk. De Westlandse DJ Bombastic draaide in een glazen huis 84 uur lang platen voor drie goede doelen : de Stichting Leergeld Westland , zorginstelling Middin en de Stichting Kidz for Kidz Het geld zou ten goede moeten komen aan activiteiten voor kinderen die ziek of gehandicapt zijn of geen geld hebben. De actie is bedacht door de 14-jarige Timi Kaya van Steekelenburg. Haar vader Edgar is bestuurder van de organiserende stichting.Mediapartner WOS meldde eind januari dat Record 4 Kidz 5.000 euro heeft opgeleverd , veel minder dan verwacht. Twee goede doelen laten weten dat zij tot nu toe geen cent van de opbrengst hebben ontvangen.Een goede verklaring is daar volgens Bianca Persoon van de Stichting Leergeld Westland nog niet voor gegeven. 'We willen niet ondankbaar zijn, want iedere euro waar we kinderen blij mee kunnen maken, is er één. Maar het is wel vreemd dat onze naam en logo is gebruikt voor de actie en dat wij nog niets hebben ontvangen.'Middin heeft nog niets van Record 4 Kidz ontvangen, zegt een woordvoordvoerder. 'We hebben wel geld gekregen van twee sponsors van de actie. We gaan ervan uit dat we van de stichting zelf niets meer krijgen.' Kidz for Kidz was deze week niet bereikbaar, maar ook die stichting had volgens de WOS begin april nog geen geld ontvangen De stichting die de Record 4 Kidz heeft georganiseerd, wil niet reageren zolang het politieonderzoek loopt . Bestuurder Edgar van Steekelenburg zei in januari tegen de WOS dat hij het organiseren van het evenment heeft onderschat . Zo waren de kosten hoger dan verwacht. 'Bedrijven moeten natuurlijk ook gewoon hun geld verdienen, maar ja...'Braihim Mohcin - ook bekend onder de naam DJ Bombastic - vindt dat de actie 'veel te duur was voor een goede doelenfeest. Die kosten konden niet gedekt worden, onder meer omdat er geen subsidie was.' Mohcin zegt belangeloos te hebben meegewerkt aan de actie en nog altijd kijkt hij met plezier terug op een 'prachtige week' in het glazen huis. 'Maar het heeft wel een heel bittere nasmaak gekregen.'Mohcin zegt in de weken en de maanden na de actie fysieke en mentale problemen te hebben ondervonden. '84 uur niet slapen is gewoon niet gezond. Als je dat doet voor kinderen die hulp nodig hebben, is dat het wel waard. Maar als blijkt dat de goede doelen niets hebben gekregen, is dat een enorme teleurstelling.'