25 tips over verblijfplaats Amerikaans meisje Margaret Lee

DEN HAAG - Over de mogelijke verblijfplaats van het 16-jarige Amerikaanse meisje Margaret Lee zijn 25 tips binnengekomen. Dat heeft de politie aan Omroep West laten weten. Het meisje vertrok in haar eentje vanuit Amerika en is mogelijk in Den Haag.

De politie doet onderzoek naar alle tips. Sabrina Lee, de moeder van Maggie, zoals het meisje ook genoemd wordt, is in ook Den Haag. Ze hoopt haar dochter te vinden in de stad. Het meisje heeft mogelijk contact gehad via met iemand uit Den Haag via Facebook. Sabrina denkt dat haar dochter maandenlang is ingepalmd door iemand die haar van alles heeft beloofd.Maggie vertrok begin april uit huis. Ze heeft alleen haar paspoort meegenomen en is zonder andere spullen vertrokken. Ze had al eerder geprobeerd naar Nederland te gaan, maar werd tegen gehouden op het vliegveld in Amerika.