André van Duin spullen gezocht!

Foto: Mark Meurs

DEN HAAG - Mark Meurs uit Den Haag is een echte André van Duin fan en zoekt nog een paar spullen om zijn verzameling compleet te maken.

Hagenaar Mark Meurs was 5 jaar toen hij voor het eerst kennismaakte met André van Duin tijdens de Revue op Scheveningen. Hij ging met André op de foto en vanaf dat moment was hij verkocht. Inmiddels is hij 33 en kan hij zich zonder twijfel één van de grootste fans van de komiek en zanger noemen. Zijn hele voorkamer is een eerbetoon aan André van Duin en hij struint nog altijd verzamelbeurzen en het internet af op zoek naar spullen van André die hij nog niet heeft. Een paar dingen missen nog echt in zijn verzameling en Mark hoopt die via SuperDebby te vinden; een kartonnen displaypop die jaren geleden in muziekwinkels stond, de langspeelplaat 'Erres geeft u plezier show' en de single 'Dikvoormekaar'.



Heb jij die liggen, weet je waar het te koop is of heb je andere spullen waar Mark blij mee is? Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl



