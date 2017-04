Bakker en bloemist mogelijk door dezelfde man overvallen

WADDINXVEEN - De man die in januari een banketbakkerij in Waddinxveen heeft overvallen, sloeg waarschijnlijk een week later toe bij een bloemist in Bodegraven. De man zit vast en moet woensdag voor het eerst voor de rechter verschijnen. De zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld.

De 26-jarige Cornelis B. zou op 17 januari bakkerij de Vlaam aan de Groensvoorde in Waddinxveen hebben overvallen . De man bedreigde een medewerkster met een 30 centimeter lang mes: 'Als jij nou eens voor mij al het papiergeld in dit zakje doet en ook het geld wat achter ligt, want ik weet dat het er ligt.' De overvaller nam 735 euro mee.Een week later, op 24 januari zou B. een overval hebben gepleegd op bloemisterij De Klaproos in de Willemstraat in Bodegraven. Ook daar gebruikte de overvaller een groot mes en dreigde: 'Ik wil je geld hebben, opschieten.' De buit was 265 euro.Cornelis B. wordt verder verdacht van een overval op een bakkerij in Oudewater op 18 januari. Daar was de buit 760 euro.