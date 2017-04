Henry Keizer: 'Niks mis met overname Haags uitvaartbedrijf'

Henry Keizer (foto: ANP)

DEN HAAG - VVD-voorzitter Henry Keizer vindt niet dat hij iets verkeerd heeft gedaan bij de overname van het Haagse uitvaartbedrijf De Facultatieve in 2012. Dat zei Keizer vrijdag tijdens een gesprek met journalisten.

Hagenaar Henry Keizer is de rechterhand van demissionair premier Rutte. Onlangs kwam Keizer in opspraak nadat onderzoeksjournalisten van Follow The Money beweerden dat er sprake is geweest van een dubieuze overnameconstructie.



Keizer zou vijf jaar geleden voor een schijntje de nieuwe eigenaar zijn geworden van het uitvaartbedrijf in Den Haag. Hij zou aan beide kanten van de onderhandelingstafel hebben gezeten. Keizer zelf zegt dat alles volgens de regels is gegaan. 'Er is niemand benadeeld en niemand bevoordeeld', zegt hij in een reactie.



Interger gehandeld



Volgens hem is er integer gehandeld. De bewering dat hij het bedrijf voor een appel en een ei zou hebben gekocht, klopt volgens hem niet.



Binnen de VVD gingen al stemmen op voor een onderzoek naar de integriteit van de VVD-voorzitter. Keizer kondigde hierop aan volledige openheid van zaken te geven.