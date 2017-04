Wethouder El Mokaddem (PvdA) weg bij de gemeente Westland

WESTLAND - Wethouder Mohamed el Mokaddem (PvdA) vertrekt per 1 juni bij de gemeente Westland. El Mokaddem gaat aan de slag bij tuinbouwbedrijf Koppert Cress. Hij was 4,5 jaar wethouder in Westland, eerst voor Progressief Westland en sinds halverwege vorig jaar namens de PvdA.

Daarvoor zat El Mokaddem zes jaar in de gemeenteraad namens Progressief Westland, een samenwerkingsverband tussen de PvdA en GroenLinks. De geboren en getogen Wateringer was als wethouder onder meer verantwoordelijk voor sociale zaken, sport en personeel en organisatie.Al in januari gaf El Mokaddem aan dat hij na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 zou stoppen als wethouder. 'Als bestuurder wilde ik bijdragen aan een sterker en socialer Westland. Die politieke idealen heb ik kunnen verwezelijken, hetgeen de keus om mijn reeds aangekondigde vertrek te vervroegen draaglijker maakt', aldus El Mokaddem in een persverklaring.De PvdA heeft Hans Spigt (56) voorgedragen als opvolger van El Mokaddem. Spigt was eerder wethouder in Dordrecht en Utrecht en werkte jarenlang bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Nu is hij onder meer voorzitter van Jeugdzorg Nederland