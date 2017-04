Behandeling doodzieke Sabine (15) slaat niet aan: 'Het gaat niet meer lukken'

DEN HAAG - Het gaat niet goed met de gezondheid van de 15-jarige Haagse Sabine Wortelboer. Dat meldt ze op Facebook. Sabina ging naar de Verenigde Staten voor de behandeling van een agressieve tumor, maar de behandeling is niet aangeslagen.

Sabine is gestopt met het innemen van medicijnen. Haar gezondheid gaat achteruit. 'De MRI was duidelijk. De uitslag is heel slecht. Ik ben nu, na de uitslag van woensdag gestopt met alle medicatie', schrijft ze op Facebook.'Het gaat niet meer lukken. De meeste tijd lig ik te slapen, maar ik wil heel graag nog lieve mensen zien, die ik goed ken. Maar dat is best wel lastig, want dat zijn er een heleboel en dat kan ik niet zo goed aan.'De speciale behandeling in Amerika was mogelijk na een crowdfund actie . Sabine zou heel graag nog heel veel kaarten toegestuurd krijgen. Sabine zat op het Segbroek College in Den Haag, maar is inmiddels verhuisd naar Hulst.Kaartjes kunnen gestuurd worden naar:Dullaertstraat 334561 KA Hulst(het adres is gepubliceerd met toestemming van de familie)Op Twitter laten verschillende mensen weten dat ze een kaartje naar Sabine gaan sturen.[https://twitter.com/EllenNGNG/status/857644428353314817]