Voormalig technisch manager ADO aan de slag in Primera Division

John Metgod (foto: Laurens Lindhout)

DEN HAAG - John Metgod is tot het einde van het seizoen assistent-trainer bij de Spaanse club Granada. De voormalig technisch manager van ADO Den Haag wordt bij de tegen degradatie vechtende club herenigd met hoofdcoach Tony Adams.

Metgod was eerder assistent van Adams bij Portsmouth. Ook bij onder meer Excelsior en Derby County fungeerde de voormalige verdediger als assistent-trainer. Granada kan degradatie uit La Liga nauwelijks nog ontgaan. De club staat voorlaatste en moet in vier resterende wedstrijden een achterstand van tien punten goedmaken op Leganes, dat op een veilige zeventiende plek staat.



Begin april stelde de club uit Andalusie de Engelse oud-international Adams aan, als vervanger van de ontslagen Lucas Alcaraz. De 59-jarige Metgod was als speler twee jaar in Spanje actief, voor Real Madrid. Met AZ (1981) en Feyenoord (1993) werd hij kampioen van Nederland.



Metgod vertrok in de zomer van 2016 bij ADO Den Haag, omdat de club de financien op dat moment niet had voor een technisch manager. Na zijn werkzaamheden in Den Haag is Metgod als scout gaan werken voor het Engelse Brighton & Hove Albion.