Hagenaar Mimoun Mahi met Marokko tegen Oranje

DEN HAAG - Mimoun Mahi wordt naar alle waarschijnlijkheid geselecteerd voor de komende interland van het Marokkaanse elftal tegen Nederland. Dat zegt de Hagenaar op de website van FC Groningen.

De 23-jarige aanvaller had onlangs telefonisch contact met bondscoach Hervé Renard. 'Hij zei dat ik gewoon goed bezig ben en deze lijn moet doortrekken. En dat ik een uitnodiging kan verwachten voor de aankomende interland tegen het Nederlands elftal', zegt Mahi vrijdag in een interview op de website van FC Groningen.'Dat is een jongensdroom voor mij. Iets geweldigs. Dat het nu werkelijkheid wordt, is alleen maar mooi voor mij.'Mahi werd nog niet eerder opgeroepen voor een interland. Hij zou ook voor Oranje mogen uitkomen. Op een eventuele uitnodiging gaat Mahi niet wachten. 'Ik kies heel graag voor Marokko. Het zou extra mooi zijn als ik tegen het Nederlands elftal mag debuteren', zegt de aanvaller, die in de jeugd van het Haagse Quick speelde.Marokko en Nederland spelen woensdag 31 mei in een oefenwedstrijd tegen elkaar.