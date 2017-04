Alleen Robin Haase en Kiki Bertens in hoofdtoernooi Roland Garros

Robin Haase en Kiki Bertens (foto: OrangPictures.nl)

REGIO - Robin Haase en Kiki Bertens zijn de enige Nederlandse tennissers die zeker zijn van een plek in het hoofdtoernooi van Roland Garros. De organisatie van het Franse grandslamtoernooi presenteerde vrijdag de lijsten van de rechtstreeks toegelaten spelers.

Bij de mannen mogen de eerste 98 tennissers van de wereldranglijst van 17 april meedoen in Parijs. Tommy Robredo, Thanasi Kokkinakis, John Millman, Dmitri Toersoenov, Ricardas Berankis en Jerzy Janowicz horen daar niet bij, maar zijn toegelaten op basis van hun beschermde status.



Het deelnemersveld wordt verder tot 128 tennissers aangevuld met zestien spelers die het hoofdschema via de kwalificaties bereiken en acht spelers die een wildcard krijgen.



De grens is bij de vrouwen getrokken bij de eerste 107 speelsters van de ranglijst van 17 april. De Australische Ajla Tomljanovic is de enige met een beschermde status. De laatste twintig plaatsen worden vergeven via de kwalificaties (twaalf) en wildcards (acht).