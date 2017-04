Alphenaar Perry Oosterlee wint Ninja Warrior

ALPHEN AAN DEN RIJN - De Alphenaar Perry Oosterlee is de winnaar van het televisieprogramma Ninja Warrior van SBS6. Dat meldt mediapartner Studio Alphen.

Tijdens de finale moest Oosterlee, evenals de andere deelnemers, een zwaar parcours afleggen. Niemand haalde de eindstreep, maar Oosterlee kwam het verst. De overwinning bij Ninja Warrior levert Perry Oosterlee 10.000 euro. Nina Warrior is volgens de producent het zwaarste en meest uitdagende obstakelparcours ter wereld.Het is voor Oosterlee niet de eerste keer dat hij aan een Ninja-wedstrijd meedeed . In 2014 deed hij mee aan de Sasuke Malaysia-Asean Open Cup in Maleisië. Bij deze internationale Ninja wedstrijd werd hij toen twaalfde.