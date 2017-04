Personeel Holland Casino Scheveningen legt werk neer

Foto: ANP

DEN HAAG - Een deel van het personeel van Holland Casino in Scheveningen legt vrijdagmiddag het werk neer. Dat hebben de vakbonden FNV, De Unie en ABC laten weten.

Ook in Zandvoort wordt vrijdagmiddag gestaakt. Het is de achtste staking in een reeks waarin werknemers actievoeren voor een betere cao.



De bonden eisen onder andere maatregelen tegen de hoge werkdruk en een loonsverhoging van 2,5 procent. Ook vrezen zij dat de aanstaande privatisering van Holland Casino na eerdere reorganisaties opnieuw banen zal kosten.



De stakingsestafette begon op 14 april bij de vestiging in Breda.