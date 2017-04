Bloemenzee op moordplek vader en zoon Van Doorn in Zoetermeer

ZOETERMEER - De parkeerplaats in de Edisonstraat in Zoetermeer is de laatste dagen een grote bloemenzee. Op de plek waar dinsdagochtend René van Doorn (49) en zijn zoon René (23) zijn doodgeschoten liggen diverse boeketten, een bloemenkrans en kaarsen.

Volgens een garagehouder die zicht heeft op de parkeerplaats, is het een komen en gaan van familie en vrienden die de vader en zoon een laatste eer willen bewijzen. De twee mannen van 49 en 23 jaar werden dinsdagochtend doodgeschoten in een geparkeerde auto. Ze overleden ter plekke. Na de moord gingen twee verdachten er vandoor.Diezelfde dag nog is een verdachte opgepakt . Hij is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijft ook de komende twee weken in voorarrest. Hij wordt ervan verdacht een Opel Corsa in brand te hebben gestoken, waarin de verdachten van de moord dinsdagavond naar Rotterdam zouden zijn gereden.De auto was kort daarvoor gecarjackt in Zoetermeer. De twee verdachten van de moord bedreigden de bestuurder met een wapen en namen de wagen mee. De verdachte die nu vastzit, wordt niet verdacht van moord.