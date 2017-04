DJ-muziek uit het Westland gaat de wereld over

DJ Luca Perra leeft zijn muzikale droom | Foto: Omroep West DJ Trobi aan werkt aan een nieuwe plaat | Foto: Omroep West

WESTLAND - Het Westland is sinds twee jaar een kraamkamer van de meest populaire housemuziek. Drie jonge DJ's uit die streek timmeren aan de weg om internationaal door te breken. Zowel de muziek van Luca Perra uit Wateringen, Trobi uit De Lier en Asonn uit Honselersdijk wordt door buitenlandse DJ's opgepikt.

"We zijn ondernemende types en weten een goed feestje wel te waarderen", zegt de 26-jarige Perra over waarom Westlanders het kennelijk goed doen in de DJ-scene. "Er gaan feestbussen vol jongeren uit deze streek naar dancefeesten, dus dan zie je daar de grote voorbeelden op het podium staan en denk je: dat wil ik ook!"



Na jaren proberen en ploeteren werd de debuutplaat van Luca Perra vorig jaar opgepikt. 'I want it now' werd door buitenlandse diskjockey's omarmd en inmiddels mag de Wateringer een nieuwe plaat uitbrengen onder het platenlabel van Armin van Buuren, Armada Music.



'Erg lekker'



Ook de 17-jarige DJ Trobi gaat het voor de wind. Hij brengt sinds een jaar zijn muziek uit onder de vleugels van de grootste platenmaatschappij in het wereldje, Spinnin' Records. "Het gaat erg lekker", lacht de licht vermoeide Bryan du Chatenier, zoals hij echt heet. Tot in de late uurtjes draaide hij op een Koningsdagfestival in Groningen.



"Ik heb mijn baantje bij de supermarkt inmiddels maar opgegeven, want het is leuk geld verdienen", zegt Du Chatenier, alias DJ Trobi. "Maar een volledige baan zit er nog niet in. Daarvoor moet ik nog heel veel draaiuren maken en veel meer mensen bereiken met mijn muziek. Dan doen alleen de echt hele groten."



