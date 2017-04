Vier jonge verdachten aangehouden voor gewelddadige overval in Den Haag

Archieffoto

DEN HAAG - De politie heeft vier mensen opgepakt in verband met een gewelddadige woningoverval op een huis aan de Gedempte Burgwal in Den Haag. De overval vond plaats op 23 maart. De bewoner, een 22-jarige Hagenaar, werd daarbij bedreigd met een vuurwapen.

De daders gingen er vandoor met drie laptops. Na onderzoek van de politie werden vorige week dinsdag vier verdachten aangehouden in de leeftijd van 17 tot en met 20 jaar.



In de woning van één van de verdachten werden onder meer een vuurwapen en verdovende middelen gevonden. Ook vond de politie spullen die mogelijk bij de overval zijn gestolen. Vanwege de vondst van die spullen is ook de 31-jarige vriendin van één van de verdachten aangehouden.



Onderzoek



De verdachten zijn vorige week vrijdag voorgeleid aan een rechter-commissaris. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd.



Het onderzoek naar de zaak loopt nog. De politie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen.



