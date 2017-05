Clubhuis gezocht!

DEN HAAG - Showband '75 uit Leidschendam is op zoek naar een clubhuis en dringend ook. Kun jij hun helpen?

ruimte waar op woensdag (20:00 - 22:00 uur) - en vrijdagavond (18:30 - 22:00) kan worden gerepeteerd

voldoende ruimte voor de opslag van de instrumenten en kostuums (ongeveer 20 m 2 en 2,70 m hoog nodig)

en 2,70 m hoog nodig) een ruimte voor ongeveer 25 personen (7,5 x 15 meter) en een extra ruimte voor op vrijdag die iets kleiner mag zijn (dit is nodig om dat de blazers en het slagwerk apart oefenen)

buiten de oefenavonden is er soms een optreden, dan moeten zij ook bij hun kostuums kunnen. Dit is soms doordeweeks maar meestal in het weekend. Ze willen zich daar ook om kunnen kleden.

De Guard oefent momenteel in gymzaal het Lien. Ook zij willen graag gebruik maken van de gezamenlijke ruimte voor hun attributen en om zich om te kunnen kleden voor wedstrijden.

Marije van der Zwan is dringend opzoek naar een clubhuis in de buurt van Leidschendam. De showband waar zij in speelt kan namelijk niet zonder! De groepen spelen nu apart in verschillende scholen of zalen en kunnen niet samen oefenen. 'Het voelt niet meer als één vereniging' zegt Marije.Er zijn wel wat eisen voor het clubhuis want er moeten 50 personen in kunnen. Hieronder staan ze op een rijtje:Kun jij Marije en de showband helpen? Heb je tips? Laat het ons weten via superdebby@omroepwest.nl want alle tips zijn welkom.