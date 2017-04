Robert van Asten lijsttrekker D66 Den Haag: 'Wij hebben het beste verhaal'

DEN HAAG - Het verbinden van de verschillende wijken van Den Haag wordt een van de grootste opdrachten voor de volgende collegeperiode. 'Nu zijn er nog te veel eilandjes. Zo moeten we mensen uit de Schilderswijk écht de stad intrekken. Bijvoorbeeld door de jongeren uit die wijk te laten coachen door jongeren uit andere wijken.'

Dat zegt Robert van Asten. Hij is nu nog fractievoorzitter van D66 in de Haagse gemeenteraad, maar wordt bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zeer waarschijnlijk lijsttrekker van de sociaal-democraten. Aanstaande maandag sluit de inschrijvingstermijn en hij is de enige die zich tot nu toe kandidaat heeft gesteld. Voor zover bekend zijn er ook geen andere mensen die dat wel gaan doen. 'D66 heeft het beste verhaal voor de stad. En ik ga er alles aan doen om ook dan weer de grootste partij te worden,' belooft hij.Van Asten (38 jaar) is al lang actief voor zijn partij. Hij was al afdelingsvoorzitter, werd in 2014 raadslid en is nu fractieleider . Deze collegeperiode is de eerste waarbij zijn partij de grootste is in Den Haag. Het raadslid is trots op wat is bereikt. 'We hebben op het gebied van onderwijs echt een verandering kunnen maken. Veel meer verantwoording bij de scholen neergelegd. De brede buurtschool over de hele stad uitgerold.'Daarnaast heeft een omslag in de economie plaatsgevonden, constateert hij. 'Van een ambtenarenstad zijn we de stad geworden van security, van vrede en recht. We hebben een veel meer internationale blik gekregen.'Ook vindt Van Asten dat Den Haag een meer open stad is geworden. Voor bijvoorbeeld vluchtelingen. 'Dat is iets waarvoor we echt moeten staan: iedereen moet mee kunnen doen. De strijd tegen conservatieve denkbeelden is een belangrijke taak. En een die bij D66 past.'D66 ging de laatste maanden door een moeilijke periode. De vorige lijsttrekker en wethouder Ingrid van Engelshoven vertrok, daarna barste een strijd los over wie haar moest opvolgen. Een meerderheid wilde Saskia Bruines, maar er ontstond verzet. Uiteindelijk werd Bruines nipt gekozen door de raad . Zij is trouwens, volgens Van Asten, niet alleen voor dit laatste collegejaar maar ook voor een mogelijke volgende periode aangetrokken. Dus mocht D66 ook in de volgende periode weer in het college komen, dan is zij weer wethouderskandidaat.Van Asten ziet nu wel dat de roerige periode is afgesloten en dat iedereen in de fractie 'het nu weer prima met elkaar kan vinden.' Bovendien bloeit de partij. Al vijftig leden hebben masterclasses gemeentepolitiek gevolgd, in de wijken zijn mensen actief, er wordt driftig met bewoners, bedrijven en instellingen aan het programma geschreven, en er komt een groot stadscongres.De afgelopen jaren stond de Haagse afdeling van D66 onder leiding van Van Engelshoven, die inmiddels in de Tweede Kamer zit . Van Asten wil nu in haar voetsporen stappen. 'Gemeenteraadspolitiek is heel leuk. Je leert ontzettend veel van de stad, je ontmoet allerlei mensen. Zo woon ik vlakbij de Bethelkerk. Die staat op de nominatie om te worden gesloopt. Dan zie je dat er in de buurt initiatieven worden ontplooid om hem te behouden. Ik zie het als mijn rol om die mensen te helpen. Wij willen ervoor zorgen dat mensen écht kunnen meepraten. Wij willen mensen uitdagen, maar ze moeten het dan wel zelf doen.'De fractievoorzitter ziet D66 als partij die 'echt naar de toekomst kijkt. We leven in een periode waarin de waan van de dag regeert en er te weinig oog is voor de lange termijn,' zegt hij. Waarmee hij direct een ander belangrijk thema voor de komende vier jaar raakt: de groei van Den Haag.De stad krijgt enorm veel nieuwe inwoners. De verwachting is dat er nog eens 60.000 mensen bijkomen . En dat binnen de bestaande grenzen. Geen grote nieuwbouwwijken op weilanden. Dat vraag veel. 'Den Haag is ooit ingericht op 500.000 mensen. Wat moeten we eraan doen om ervoor te zorgen dat iedereen hier straks ook nog kan wonen en recreëren?' Van Asten wil het vooral positief bekijken. 'We kunnen zo bijvoorbeeld Den Haag Zuidwest opnieuw opbouwen, maar dan duurzaam.'Want dat is ook het derde grote onderwerp, staat in het verkiezingsprogramma waaraan nu wordt gewerkt. In 2040 moet Den Haag echt duurzaam zijn en dat vraagt stevige keuzes. 'Er moet een echt actieprogramma komen.'Een van de overtuigingen van de beoogd lijsttrekker is dat de auto niet meer het vervoermiddel van de toekomst is. Waar andere partijen overal ondergrondse parkeergarages willen bouwen of bijvoorbeeld een tunnel naar Scheveningen, wil D66 meer investeren in het openbaar vervoer: meer rail en vrijliggende busbanen. 'Ik snap wel dat de auto voor veel mensen heilig is, maar we moeten bereid zijn daar anders over te gaan denken. Het wordt een gevecht om de ruimte. Als de stad groeit en iedereen twee parkeerplekken voor de deur wil, blijft er geen plek over voor kinderen om te spelen.'