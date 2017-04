'Joodse gemeenschap in Den Haag was groter dan in Amsterdam'

DEN HAAG - Niet alleen tijdens het Bevrijdingsfestival op 5 mei, maar ook in de weken daaraan voorafgaand staat Den Haag stil bij onze vrijheid. In het kader van de Haagse Vrijheidsweken zijn er zo'n vijftig activiteiten, zoals lezingen, concerten, tentoonstellingen en wandelingen. Komende zondag is er een Joodse historische boottocht van The Hague Boat.

'Wat veel mensen niet weten is dat de Joodse gemeenschap in Den Haag zelfs groter was dan in Amsterdam. Voor de Tweede Wereldoorlog waren dat er nog 17.000, daarna nog maar slechts 2.000.'Den Haag heeft dus een rijke Joodse geschiedenis. En aan verhalen geen gebrek voor gids Remco Dörr. Maar in het straatbeeld moet je wel op zoek gaan naar de overblijfselen. Die zijn volgens Dörr voor een groot deel verloren gegaan: 'Een groot deel van de Joodse gemeenschap is natuurlijk niet teruggekeerd na de oorlog. En de gebouwen die daar bij hoorden zijn daardoor ook verdwenen.'Een van de best bewaarde geheimen in Den Haag is de synagoge. De historische boottocht zal dan ook worden afgesloten met een uniek bezoek aan dit Joodse gebedshuis.De belangrijkste Joodse inwoner van Den Haag was de filosoof en politiek denker Baruch Spinoza (1632-1677), die vanwege zijn denkbeelden niet meer welkom was in Amsterdam. Hij woonde de laatste jaren van zijn leven op een zolderkamer aan de Paviljoensgracht, waar hij ook zijn belangrijkste werkschreef. Hierin schrijft hij onder meer over vrijheid: 'Vrij' is degene die redelijk en in zijn eigen belang, dat wil zeggen overeenkomstig zijn natuur handelt.