Feest voor 'medisch wonder' Xavi, jongen die aanrijding met vrachtwagen overleefde

DEN HAAG - Dankbaar en gelukkig zijn ze, de ouders van de inmiddels 8-jarige Xavi uit Den Haag. Dankbaar dat hun zoontje nog leeft en gelukkig dat het weer goed met hem gaat. Xavi kwam anderhalf jaar geleden onder een vrachtwagen terecht toen hij met zijn vader naar school fietste. Na tien operaties en ruim een jaar revalideren kan de jongen weer zitten, lopen en rennen. Alleen fietsen vindt hij nog een beetje eng.

'Je kan hem gerust een medisch wonder noemen,' zegt moeder Daphne Oedekerk, 'de vrachtwagen is precies over zijn bekken gereden, dat was helemaal kapot, één centimeter meer naar beneden en zijn benen zouden zijn geamputeerd en een centimeter meer naar boven en zijn organen waren zo beschadigd geweest dat hij zou zijn overleden.'Xavi fietst met zijn vader en oudere broertje naar school op de ochtend van 27 oktober 2015, als hij op het kruispunt van de Conradkade met de Groot-Hertoginnelaan door een vrachtwagen wordt gegrepen. In het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam wordt hij tien keer geopereerd, en dan is het nog maar de vraag of het goed gaat komen. Wel kan hij begin december al een beetje lopen In het ziekenhuis is niet alles kommer en kwel: 'Soms was het best wel leuk want ik kreeg veel cadeautjes, maar de operaties deden pijn,' vertelt de inmiddels 8-jarige Xavi. Bij zijn revalidatie moet hij eerst leren zitten, en dan weer leren lopen. 'Zonder apparaten, ik moest gewoon zelf lopen.'Dat gaat inmiddels zonder problemen, zo is te zien als hij vrijdagmiddag naar binnen komt rennen in de surfschool van zijn ouders op het Scheveningse strand. Fietsen doet de jongen nog niet graag, en alleen als het stil is op de weg, of op de camping.Vader Maurice Kolijn was er bij toen het ongeluk gebeurde, en hij had direct daarna niet het idee dat het allemaal goed zou komen: 'Toen het gebeurde heb ik gebeden voor zijn leven. Daarna was alles alleen maar bonuspunten: hij kan weer plassen, hij kan weer lopen, maar het belangrijkste is dat hij er weer is.' Xavi kan ook weer surfen: 'Dat is voor mij als vader en surfleraar natuurlijk wel bijzonder.'De zaak van het echtpaar Kolijn, surfschool Aloha, was in oktober 2015 net nieuw gebouwd toen het ongeluk gebeurde. Indertijd was er een plan om een openingsfeest te geven, maar dat ging na het ongeluk niet meer door. 'We hebben anderhalf jaar wat anders aan ons hoofd gehad,' aldus Daphne.Nu het weer goed gaat met Xavi is het alsnog tijd voor feest. Rapper Typhoon is de hoofdact. 'Hij en zijn band hebben vroeger surfles bij ons genomen,' vertelt Daphne, 'nog voor ze beroemd waren. Toen hij hoorde van het ongeluk wilde hij graag een keer optreden op een Xavi-is-beter-feest. En hij bleek op 29 april te kunnen.' Zo komt er alsnog een openingsfeest voor Aloha én een feest voor Xavi. 'Ik mag opblijven tot het eind, om twee uur 's nachts,' zo vertelt de jongen. Voor het feest zijn nog kaartjes te koop.'Muziek was heel belangrijk tijdens zijn herstel,' zegt zijn moeder, 'en Xavi en zijn broer Raph luisterden graag naar Typhoon. Wat is je favoriete nummer?' vraagt Daphne. 'Zandloper,' zegt Xavi. 'Zullen we morgen vragen of hij dat wil zingen?' Ze trekt hem nog wat steviger op schoot. 'Ik ben zo gelukkig dat hij er nog is. Die emotie zit zo diep.'De kruising van de Conradkade met de Groot-Hertoginnelaan is inmiddels door de gemeente aangepakt. Het fietspad ligt nu gescheiden van de rijbaan. 'Ik ben wel blij dat ze daar wat aan gedaan hebben,' zo zegt Daphne.