LEIDSCHENDAM - Een motorrijder is vrijdagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk op de N14 in Wassenaar, net voorbij de Sijtwendetunnel. Dat bevestigt de politie. Het gaat vermoedelijk om een eenzijdig ongeval.

De N14 tussen de A4 en de N44 is in beide richtingen afgesloten. Volgens de ANWB is de weg rond 21.00 weer vrij. De politie doet op dit moment onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.