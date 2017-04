Auto van gezin total-loss na brand

Foto: Regio15

ZOETERMEER - Een geparkeerde auto aan de Heuvelweg bij het Westerpark in Zoetermeer is vrijdagavond helemaal uitgebrand.

Volgens nieuwssite Regio15 was de auto van een gezin dat twintig minuten voor de brand uitbrak, de wagen had geparkeerd.



De oorzaak van de autobrand is niet bekend maar brandstichting wordt niet uitgesloten. Er stonden verder geen andere auto's op het parkeerterrein.



De auto is weggebracht voor nader onderzoek.







