PVV stelt kamervragen over problemen bij Alrijne ziekenhuizen

LEIDEN - De PVV in de Tweede Kamer heeft vrijdag vragen gesteld aan minister Schippers van Volksgezondheid over de problemen bij de Alrijne ziekenhuizen in Leiden, Alphen aan den Rijn en Leiderdorp.

Eerder deze week werd bekend dat de ziekenhuizen verlies draaien en dat het bestuur van de Alrijne Zorggroep niemand meer aanneemt. Er is een vacaturestop ingesteld. Ook worden er geen investeringen meer gedaan en mogen er geen externe adviesbureau's meer worden ingehuurd. Bronnen melden Omroep West daarnaast dat specialisten al maanden niet meer hun volledige vergoeding ontvangen. Het ziekenhuis hoopt zo aan het eind van het jaar uit de rode cijfers te zijn.Kamerlid Karen Gerbrands van de PVV wil nu van de minster weten of ze weet van de problemen bij de Alrijne ziekenhuizen en of ze extra toezicht gaat instellen nu de financiën niet op orde zijn. Ook wil Gerbrands weten of er een onderzoek komt naar de tegenvallende resultaten na de fusie van 2015.Eerder dit jaar kwam naar buiten dat er een groot verloop is onder het personeel en het ziekteverzuim groot. Sinds de fusie in 2015 lijden veel personeelsleden onder de grote cultuurverschillen tussen het top down management van Leiderdorp en de bottom up cultuur in Leiden.