Internationaal gezochte crimineel aangehouden in Zevenhoven

Arrestatie (Foto: politie)

ZEVENHOVEN - In Zevenhoven is vrijdag een 30-jarige man aangehouden. De man werd internationaal gezocht in verband met drugsdelicten.





De melder zag de verdachte rommelen aan een auto op de parkeerplaats bij de voetbalvereniging. Hij vertrouwde het niet en belde de politie. Bij controle van de politie bleek dat de man in Polen werd gezocht in verband met drugsdelicten en daarom internationaal gesignaleerd stond. Binnenkort wordt hij aan Polen uitgeleverd, schrijft de politie op Facebook.

