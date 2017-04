Brand bij woning van gezin in Lisse

Foto: Flashlight Fotografie

LISSE - In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft een brand gewoed bij een woning aan het Lisbloemplein in Lisse. Een bankje dat tegen de woning aan stond, stond in brand en ook de gevel van het huis raakte beschadigd. De bewoners van het huis raakten niet gewond. Ze konden de woning op tijd verlaten.

Op foto's is te zien dat de gevel van het huis zwart is door de rook. De ramen van de woning zijn gesprongen. Achter de gevel lagen kinderen te slapen.



De politie doet onderzoek naar de brand. Volgens een woordvoerder van de brandweer lijkt het erop dat het vuur is aangestoken, maar 'dat moet blijken uit het politieonderzoek'.