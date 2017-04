Gewonde bij woningbrand op Koninginnelaan Rijswijk

(Foto: Regio15)

RIJSWIJK - Bij een uitslaande woningbrand op de Koninginnelaan in Rijswijk is de bewoner van het huis gewond geraakt aan zijn gezicht, laat een woordvoerder van de brandweer weten. Het is niet bekend hoe ernstig zijn verwondingen zijn. Hij is naar een ziekenhuis gebracht.

De brand woedt in een benedenhuis op de hoek van de Oranjelaan en de Koninginnelaan. Daar brak het vuur rond acht uur vanmorgen uit. Inmiddels heeft de brandweer de situatie 'redelijk onder controle', maar omdat de gasleiding nu ook in brand staat, moeten eerst gas en elektra worden afgesloten voordat de brandweer het blussen kan afmaken. 'Het is nu niet veilig genoeg voor ons eigen personeel om naar binnen te gaan.'



Volgens de brandweer was de man die gewond is geraakt de enige aanwezige bewoner van het huis.