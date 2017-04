Fietser gewond bij aanrijding Erasmusplein Den Haag

Foto: Archief

DEN HAAG - In Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto, meldt Regio15. De fietser reed op de rotonde bij het Erasmusplein in de richting van de Prinses Beatrixlaan en werd toen geschept door een auto.

Vanwege de ernst van de verwondingen werd behalve een ambulance en de politie ook het Mobiel Medisch Team uit Amsterdam ingezet. Maar de komst van het team is niet afgewacht. Het slachtoffer is direct naar een ziekenhuis gebracht. Hoe de fietser eraan toe is, is niet bekend.



De politie heeft onderzoek gedaan naar het ongeval.