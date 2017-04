Geen ander voertuig betrokken bij dodelijk ongeluk N14

DEN HAAG - Bij het ongeluk op de N14 in Wassenaar waarbij vrijdagmiddag een motorrijder om het leven kwam, blijkt geen ander voertuig betrokken te zijn geweest. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeval.

Vrijdag rond 17.45 uur reed de motorrijder vanaf de Landscheidingsweg linksaf de N14 op in de richting van Leidschendam. Voordat de man de tunnel tussen Leidschendam en Wassenaar in wilde rijden, verloor hij tijdens het inhalen de macht over het stuur. Hoe dat kon, is niet bekend. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.Het onderzoek is nog niet afgerond, maar mede dankzij verklaringen van getuigen lijkt het er niet op dat er nog iemand betrokken was bij het ongeluk.Vanwege het onderzoek na het ongeval was de N14 vrijdag een groot deel van de avond deels afgesloten. Rond 22.15 ging de weg weer open.