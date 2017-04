Drie mannen opgepakt na woninginbraak

(Foto: Archief)

DEN HAAG - Na een woninginbraak aan de Norgstraat in Den Haag zijn vrijdagavond drie mannen aangehouden. Een vierde verdachte is nog niet gevonden.

Een getuige zag rond 19.00 uur vier mannen vermoedelijk inbreken in de woning en tipte de politie. De wijk werd afgezet en de politie hield drie Hagenaars van 18, 22 en 29 aan. In een sloot werd een tas teruggevonden die door een van de verdachten was gedumpt tijdens zijn vlucht.



De politie is op zoek naar getuigen.



Door: Redactie Correctie melden